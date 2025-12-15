Украина и США разошлись во взглядах на гарантии безопасности Киеву

США и Украина изучают вопрос гарантий безопасности для Киева.
Украина и США по-разному видят вопрос гарантий безопасности для Киева в рамках возможного мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает украинская еженедельная англоязычная газета Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.
«Согласно западным чиновникам, [президент Украины Владимир] Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, тогда как США предложили многоэтапный подход, в рамках которого гарантии будут окончательно согласованы со временем», — пишет издание. Ранее делегации США и Украины встретились в Берлине.
Диалог длился более пяти часов. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что делегаты достигли прогресса в вопросе мирного урегулирования.
Первоначальную версию плана США, включающую 28 пунктов, показали в конце ноября 2025 года. В документе содержался ряд положений, которые в Киеве сочли неприемлемыми. Среди них — отказ Украины от перспективы вступления в НАТО, проведение досрочных выборов в сжатые сроки, а также отвод войск с части территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.
При поддержке европейских партнеров Зеленский изменил предложенный Вашингтоном мирный план. Согласно данным западных СМИ, обновленную версию документа он должен был представить зарубежным коллегам в Берлине, где 14 декабря состоялись переговоры украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта.
В Кремле отметили, что Россия по ‑прежнему готова к диалогу и ориентируется на переговорный формат в Анкоридже. США продолжают консультации по подготовке плана урегулирования конфликта.