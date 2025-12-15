Пропавших в Пермском крае туристов будут искать с помощью беспилотников

Искать пропавшую на горе Ослянка в Пермском крае группу туристов из Свердловской области будут с помощью беспилотников. Специалисты беспилотной авиации МЧС России уже следуют к месту поиска. Также помощь спасателям и сотрудникам краевого управления МЧС оказывают добровольцы на снегоходах — в мероприятиях участвует 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.