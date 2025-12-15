Ричмонд
Пропавших в Пермском крае туристов будут искать с помощью беспилотников

Искать пропавшую на горе Ослянка в Пермском крае группу туристов из Свердловской области будут с помощью беспилотников. Специалисты беспилотной авиации МЧС России уже следуют к месту поиска. Также помощь спасателям и сотрудникам краевого управления МЧС оказывают добровольцы на снегоходах — в мероприятиях участвует 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Отряд беспилотной авиации МЧС России выдвинулся на поиски пропавших.

«Специалисты беспилотной авиации МЧС России уже следуют к месту поиска пропавших туристов. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура. Продолжается наращивание сил и средств РСЧС, привлечено 22 человека и 10 единиц техники», — сообщает пресс-служба. Поисково-спасательные работы ведутся у подножия горы Ослянка. Местность разбита по круговым секторам и закреплена за спасателями и волонтерами по участкам.

Накануне, 14 декабря, стало известно, что в районе Ослянки пропали 13 человек. В группу туристов, которая не зарегистрировала свой маршрут в МЧС, входили 15 человек. Двое из них смогли вернуться на точку сбора с остальными участниками связи нет.