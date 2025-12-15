СК выясняет обстоятельства пропажи 13 туристов в Пермском крае

Следственный комитет (СК) пытается установить обстоятельства безвестного исчезновения туристов в Пермском крае. Ведомство организовало специальную процессуальную проверку.
В минувшую субботу, 13 декабря, группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа Пермского края в сторону горы Ослянка, расположенной в Кизеловском округе. В тот же день в поселок вернулись два человека из группы. Местонахождение еще 13 туристов до сих пор остается неизвестным.
Следователи и криминалисты СУ СК России по Пермскому краю совместно с сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и службы спасения организовали поисковые мероприятия. К ним присоединились волонтеры.
Ранее сообщалось, что у туристов с собой должно быть достаточно еды и воды. Они могли разбить временный лагерь, чтобы переждать непогоду.