Пострадавший при взрыве газа в Саратове находится в тяжелом состоянии

Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что, по предварительным данным, взрыв газа произошёл на девятом этаже десятиэтажного дома по адресу улица Ладожская, 5 в Саратове. В результате инцидента в больницу с ожогами был доставлен 27-летний мужчина.