Пострадавший при взрыве газа в Саратове находится в тяжелом состоянии

Получивший ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове находится в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Молодой человек, получивший ожоги в результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«Мужчина госпитализирован с тяжелыми ожогами. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что, по предварительным данным, взрыв газа произошёл на девятом этаже десятиэтажного дома по адресу улица Ладожская, 5 в Саратове. В результате инцидента в больницу с ожогами был доставлен 27-летний мужчина.

В ряде квартир выбило стёкла, однако пожара не возникло, и строительные конструкции дома не пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.