В Тюмени на сотрудницу «Магнита» упала тележка весом более 600 килограммов

Тележка упала во время разгрузки товара.
В Тюмени на сотрудницу сети «Магнит» упала перегруженная тележка, в результате инцидента девушка получила травму ноги. Об этом рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях.
«Сотрудница магазина торговой сети “Магнит” в городе Тюмень 13 сентября получила травму в результате падения на нее перегруженной транспортной тележки во время разгрузки товара. Дополнительным фактором стало наличие конструктивного дефекта в зоне разгрузки», — рассказали в инспекции.
Расследование выявило нарушения в организации работы магазина: слабый контроль за соблюдением требований охраны труда и несоблюдение инструкций. По данным источника URA.RU, на девушку упала тележка весом 640 килограммов. У нее диагностировали травму ноги. За нарушения привлекли к ответственности директора торговой точки.