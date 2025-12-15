В Тюмени на сотрудницу «Магнита» упала тележка весом более 600 килограммов

Расследование выявило нарушения в организации работы магазина: слабый контроль за соблюдением требований охраны труда и несоблюдение инструкций. По данным источника URA.RU, на девушку упала тележка весом 640 килограммов. У нее диагностировали травму ноги. За нарушения привлекли к ответственности директора торговой точки.