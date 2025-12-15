Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетний россиянин получил II и III степени во время зарядки телефона

Шестилетний ребёнок получил тяжёлые ожоги от удара током при зарядке телефона в Якутии.

Шестилетний ребёнок получил тяжёлые ожоги от удара током при зарядке телефона в Якутии. Об этом сообщило региональное управление МВД России в сводке за 15 декабря.

По данным ведомства, мальчик получил электроожоги II и III степени. Ему оказывают помощь.

В полиции также рассказали о других недавних происшествиях с детьми в регионе. Так, на днях в больницу доставили 12-летнюю девочку с сильным обморожением кистей обеих рук. Она потеряла варежки и долго находилась на морозе.

Ещё один пострадавший — 11-летний мальчик. Он опрокинул на себя чайник с кипятком и получил ожоги кожи I, II и III степени.

Полиция напоминает родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей в быту и на улице, особенно в зимний период.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.