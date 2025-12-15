Уголовное дело завели из-за пожара в медцентре на Большой Покровской

Дознаватели МЧС добились возбуждения уголовного дела после пожара в медцентре на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, что пламя охватило крышу здания 10 июня 2025 года. Из клиники было эвакуировано 108 человек. В момент происшествия врачи проводили операцию. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно: пожарные помогли медикам закончить процедуру и не допустили огонь в операционную.
По информации МЧС, уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение имущества». Специалистам удалось установить, что пожар возник от газовой горелки из-за халатности исполнителя. Вина подрядчика полностью доказана. Гражданские споры удалось урегулировать мирным соглашением — компенсация пострадавшим составила 12 млн рублей.