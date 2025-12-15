Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели из-за пожара в медцентре на Большой Покровской

К возгоранию привела халатность исполнителя.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дознаватели МЧС добились возбуждения уголовного дела после пожара в медцентре на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что пламя охватило крышу здания 10 июня 2025 года. Из клиники было эвакуировано 108 человек. В момент происшествия врачи проводили операцию. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно: пожарные помогли медикам закончить процедуру и не допустили огонь в операционную.

По информации МЧС, уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение имущества». Специалистам удалось установить, что пожар возник от газовой горелки из-за халатности исполнителя. Вина подрядчика полностью доказана. Гражданские споры удалось урегулировать мирным соглашением — компенсация пострадавшим составила 12 млн рублей.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше