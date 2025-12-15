Собянин: Еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного вражеского дрона, летевшего на Москву. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил глава города в мессенджере MAX.
Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вывела из строя в Ростовской области водозабор и насосную станцию. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.
Кроме того, массивному удару беспилотников подверглись 12 районов региона. Ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.
Всего за ночь над российскими регионами ликвидировали 130 украинских беспилотников. 38 дронов уничтожили над Астраханской областью, еще по 25 — над Брянской областью и Московским регионом.