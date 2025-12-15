Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного вражеского дрона, летевшего на Москву. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного вражеского дрона, летевшего на Москву. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил глава города в мессенджере MAX.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вывела из строя в Ростовской области водозабор и насосную станцию. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.

Кроме того, массивному удару беспилотников подверглись 12 районов региона. Ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.

Всего за ночь над российскими регионами ликвидировали 130 украинских беспилотников. 38 дронов уничтожили над Астраханской областью, еще по 25 — над Брянской областью и Московским регионом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше