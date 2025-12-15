Благодаря прокуратуре Петербурга из квартиры, где проживает пенсионер, выселили шумных соседей

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионер проживает в четырехкомнатной «коммуналке» в переулке Бойцова. Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам, которые не участвовали в поддержании порядка и загрязняли кухню, ванную и коридор. Это нарушало жилищные права заявителя. Также соседи постоянно шумели и не реагировали на замечания.