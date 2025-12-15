Ричмонд
Благодаря прокуратуре Петербурга из квартиры, где проживает пенсионер, выселили шумных соседей

Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам.

Источник: Piter.TV

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 81-летнего мужчины с инвалидностью.

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионер проживает в четырехкомнатной «коммуналке» в переулке Бойцова. Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам, которые не участвовали в поддержании порядка и загрязняли кухню, ванную и коридор. Это нарушало жилищные права заявителя. Также соседи постоянно шумели и не реагировали на замечания.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями о запрете вселять посторонних в коммунальную квартиру и об их выселении. Требования удовлетворены.