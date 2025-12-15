МВД: двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Мозыре, им грозит до 20 лет

МВД сообщило, что двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Мозыре, им грозит до 20 лет. Подробности обнародовали в Министерстве внутренних дел.
«На двух наркокурьеров 15 и 16 лет вышли сотрудники наркоконтроля», — сказано в сообщении.
Было установлено, что предложение о преступном заработке девятиклассник из Мозыря и учащаяся гомельского колледжа нашли в сети. Несовершеннолетние прошли обучение и «трудоустроились»: забирали партии «товара», фасовали, а затем через закладки распространяли на территории областного и районного центров.
«Подельников задержали с поличным в Мозыре при выполнении очередного задания», — заявили в МВД.
И добавили, что при них, а также в тайниках было найдено и изъято более 250 граммов опасного психотропа. Несовершеннолетние успели проработать на наркомаркет менее трех недель. В ведомстве уточнили: за несколько дней до задержания в учебных заведениях фигурантов сотрудники милиции проводили профилактическую работу, но подростки не отказались от преступной деятельности.
Следователи завели уголовное дело незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Несовершеннолетним грозит до 20 лет лишения свободы. В МВД напомнили, что ответственность по указанной статье наступает с 14-летнего возраста.
