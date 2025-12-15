Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Мозыре, им грозит до 20 лет

МВД заявило о задержании двух несовершеннолетних в Мозыре, которым грозит до 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Мозыре, им грозит до 20 лет. Подробности обнародовали в Министерстве внутренних дел.

«На двух наркокурьеров 15 и 16 лет вышли сотрудники наркоконтроля», — сказано в сообщении.

Было установлено, что предложение о преступном заработке девятиклассник из Мозыря и учащаяся гомельского колледжа нашли в сети. Несовершеннолетние прошли обучение и «трудоустроились»: забирали партии «товара», фасовали, а затем через закладки распространяли на территории областного и районного центров.

«Подельников задержали с поличным в Мозыре при выполнении очередного задания», — заявили в МВД.

И добавили, что при них, а также в тайниках было найдено и изъято более 250 граммов опасного психотропа. Несовершеннолетние успели проработать на наркомаркет менее трех недель. В ведомстве уточнили: за несколько дней до задержания в учебных заведениях фигурантов сотрудники милиции проводили профилактическую работу, но подростки не отказались от преступной деятельности.

Следователи завели уголовное дело незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Несовершеннолетним грозит до 20 лет лишения свободы. В МВД напомнили, что ответственность по указанной статье наступает с 14-летнего возраста.

Ранее милиция сказала белорусам, что будет, если обратиться за услугой прочтения чужой переписки.

Кстати, экскурсионный автобус с 48 белорусами попал в ДТП на территории Польши.

Тем временем белорусские врачи «обелили» кофе: можно гипертоникам, при каких болезнях лучше с молоком и почему нельзя себя «пришпоривать» кофе.