МВД: двое подростков 15 и 16 лет задержаны в Мозыре, им грозит до 20 лет

И добавили, что при них, а также в тайниках было найдено и изъято более 250 граммов опасного психотропа. Несовершеннолетние успели проработать на наркомаркет менее трех недель. В ведомстве уточнили: за несколько дней до задержания в учебных заведениях фигурантов сотрудники милиции проводили профилактическую работу, но подростки не отказались от преступной деятельности.