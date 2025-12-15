ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

Во время допросов задержанные признались, что под воздействием мошенников оформляли кредиты и переводили деньги на «безопасные счета». Суммы варьировались от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Позже в мессенджерах с ними связывались якобы российские правоохранители, которые склоняли граждан к противоправным действиям, передает ТАСС.