ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

Силовики задержали 10 человек в пяти российских регионах, совершавших диверсии и теракты из-за угроз со стороны украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Уточняется, что граждан задержали в Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Коми. Все они совершали поджоги автомобилей представителей правоохранительных органов, а также вмешивались в работу энергетических и транспортных служб.
Во время допросов задержанные признались, что под воздействием мошенников оформляли кредиты и переводили деньги на «безопасные счета». Суммы варьировались от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Позже в мессенджерах с ними связывались якобы российские правоохранители, которые склоняли граждан к противоправным действиям, передает ТАСС.
До этого в Севастополе задержали 57-летнего уроженца Винницкой области УССР, который готовил взрыв у памятника в честь 300-летия Российского флота.
Также силовики задержали подростка, которого подозревают в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. Следствие считает, что он вступил в переписку с вербовщиком запрещенной организации в мессенджере, согласился совершить теракт, провел разведку и изготовил устройства.