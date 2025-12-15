Челябинец чуть не погиб от собственного голосового протеза в лёгких

В ГКБ № 1 Челябинска врачи-эндоскописты спасли пациента, у которого в дыхательных путях застрял собственный голосовой протез. Мужчина был экстренно доставлен в отделение реанимации с симптомами сильной одышки и удушья, сообщили в Telegram-канале Минздрава Челябинской области.
Обследование с помощью компьютерной томографии показало критическую ситуацию: пластиковое устройство, установленное ранее после операции на трахее, сместилось и полностью перекрыло левый главный бронх. Пациент мог дышать только одним легким, что создавало прямую угрозу для жизни.
«Попадание инородных тел в нижние дыхательные пути — крайне опасное состояние, которое грозит тяжелым воспалением, повреждением органа и остановкой дыхания. Нам в этом случае повезло с локализацией — предмет застрял в месте, удобном для захвата», — прокомментировала ситуацию врач-эндоскопист Юлия Клепинина.
Специалистам потребовалось около получаса, чтобы через эндоскоп аккуратно извлечь протез из бронха.
Подобные случаи, по словам медиков, в клинической практике больницы встречаются редко — не более одного-двух раз в год. В группе повышенного риска по вдыханию инородных тел находятся дети в возрасте до пяти лет и взрослые старше шестидесяти. Для последних опасность увеличивают пожилой возраст, состояния опьянения, прием сильнодействующих успокоительных средств, а также неврологические нарушения. Ситуацию могут усугубить стоматологические процедуры или, как в данном случае, ношение трахеостомы.