Челябинец чуть не погиб от собственного голосового протеза в лёгких

Подобные случаи, по словам медиков, в клинической практике больницы встречаются редко — не более одного-двух раз в год. В группе повышенного риска по вдыханию инородных тел находятся дети в возрасте до пяти лет и взрослые старше шестидесяти. Для последних опасность увеличивают пожилой возраст, состояния опьянения, прием сильнодействующих успокоительных средств, а также неврологические нарушения. Ситуацию могут усугубить стоматологические процедуры или, как в данном случае, ношение трахеостомы.