Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

Два человека погибли в ДТП, произошедшем 15 декабря на автодороге Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

Авария случилась в 7:30 на 73 км трассы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком FAW. В результате столкновения скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба погибших были пристегнуты ремнями безопасности.

Водителем «Лады Гранты» был 40-летний житель Сухого Лога (Свердловская область). Для выяснения его состояния в момент аварии назначена химико-токсикологическая экспертиза. Водитель грузовика FAW, 48-летний житель Бирска (Башкортостан), не пострадал. Он осуществлял доставку замороженных продуктов из Владимира в Новосибирск.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Они проводят осмотр места аварии, собирают данные с видеорегистраторов и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту аварии назначено проведение расследования.