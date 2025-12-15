В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком FAW. В результате столкновения скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба погибших были пристегнуты ремнями безопасности.