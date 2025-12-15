Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Половина Ростова осталась без отопления и горячей воды 15 декабря

1375 домов и соцобъекты остались без тепла и горячей воды из-за дефекта на РТЭЦ-2.

Источник: Комсомольская правда

15 декабря в Ростове-на-Дону из-за дефекта на ТЭЦ-2 без отопления и горячей воды остались 1375 домов и некоторые соцобъекты части в Ленинского, Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районах города. Об этом сообщает министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

— Ведутся работы по ремонту, обнаружен дефект. Специалисты ООО «Лукойл-Ростовэнерго» проводят необходимые мероприятия по восстановлению теплоснабжения, — проинформировала Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале.

Работы планируют завершить до конца текущих суток.

В компании ООО «Ростовские тепловые сети» ранее рассказали, что на ТЭЦ-2 был обнаружен дефект внутристанционного трубопровода, посде этого начали переключение теплофикацинного оборудования.

Добавим, ситуацию уже взяли на контроль в прокуратуре. После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.