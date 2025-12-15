Половина Ростова осталась без отопления и горячей воды 15 декабря

15 декабря в Ростове-на-Дону из-за дефекта на ТЭЦ-2 без отопления и горячей воды остались 1375 домов и некоторые соцобъекты части в Ленинского, Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районах города. Об этом сообщает министр ЖКХ Антонина Пшеничная.