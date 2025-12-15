Половина Ростова осталась без отопления и горячей воды 15 декабря

15 декабря в Ростове-на-Дону из-за дефекта на ТЭЦ-2 без отопления и горячей воды остались 1375 домов и некоторые соцобъекты части в Ленинского, Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районах города. Об этом сообщает министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
— Ведутся работы по ремонту, обнаружен дефект. Специалисты ООО «Лукойл-Ростовэнерго» проводят необходимые мероприятия по восстановлению теплоснабжения, — проинформировала Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале.
Работы планируют завершить до конца текущих суток.
В компании ООО «Ростовские тепловые сети» ранее рассказали, что на ТЭЦ-2 был обнаружен дефект внутристанционного трубопровода, посде этого начали переключение теплофикацинного оборудования.
Добавим, ситуацию уже взяли на контроль в прокуратуре. После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.