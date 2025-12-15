Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, проходили даже ночью

ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Поиски 13 пропавших свердловских туристов в Пермском крае у горы Ослянка проходили даже ночью, на месте работали краевая и муниципальная службы спасения, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
«В ночное время работы (по поиску свердловских туристов — ред.) осуществлялись силами краевой и муниципальных служб спасения», — рассказали в ведомстве.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.