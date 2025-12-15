Отчим едва не зарезал пасынка в палате екатеринбургской больницы

37-летний пострадавший получил ножевое ранение в область грудной клетки. Медики больницы незамедлительно оказали ему помощь и провели экстренную операцию. Нападавшего задержала служба охраны медицинского учреждения. Ему также потребовалась медицинская помощь. После оказания помощи задержанный находится под наблюдением сотрудников Росгвардии в приемном отделении. В Росгвардии подтвердили, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия и передали мужчину 1966 года рождения полиции для дальнейшего разбирательства.