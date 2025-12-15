Отчим едва не зарезал пасынка в палате екатеринбургской больницы

Посещение пациентки закончилось поножовщиной.
По факту нападения в городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по тяжелой статье. Ранее отчим напал с ножом на своего 37-летнего пасынка прямо в больничной палате, мужчину экстренно прооперировали с ранением грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
«Преступник был задержан охраной больницы. Никто из персонала и пациентов не пострадал», — отметили в пресс-службе ГКБ № 40. В настоящее время следователь проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для подозреваемого.
По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. По версии следствия, в ходе конфликта мужчина причинил потерпевшему ранения имевшимся у него походным складным ножом.
Инцидент произошел днем 12 декабря в палате № 311 нейрохирургического корпуса отделения № 2. По информации пресс-службы ГКБ № 40, оба мужчины пришли навестить 56-летнюю пациентку, но между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры муж пациентки (1966 года рождения) набросился с ножом на ее сына.
37-летний пострадавший получил ножевое ранение в область грудной клетки. Медики больницы незамедлительно оказали ему помощь и провели экстренную операцию. Нападавшего задержала служба охраны медицинского учреждения. Ему также потребовалась медицинская помощь. После оказания помощи задержанный находится под наблюдением сотрудников Росгвардии в приемном отделении. В Росгвардии подтвердили, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия и передали мужчину 1966 года рождения полиции для дальнейшего разбирательства.