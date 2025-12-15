Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава столицы в мессенджере MAX.
Ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинской армии. В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов.
Кроме того, атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вывела из строя водозабор и насосную станцию в Ростовской области. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.
Всего за ночь над Московским регионом уничтожили порядка 25 украинских беспилотников. Удару также подверглись Тульская, Брянская, Астраханская области.