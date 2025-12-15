Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы

В апреле 1991 года Джумагалиев был задержан в Фергане за кражу овец. Он выдавал себя за гражданина Китая, используя вымышленную биографию и поддельные объяснения. После установления личности его этапировали обратно в Казахстан и вновь поместили в специализированную психиатрическую клинику, где он находится на принудительном лечении по сей день. В последующие годы периодически появлялись слухи о его побеге, в том числе в 2016 году, однако они не подтвердились. Тем не менее сам факт подобных слухов отражал устойчивый общественный страх перед возможным повторением сценария 1989 года.