В Ялте задержали главу отдела закупок администрации за мошенничество

Как сообщили в управлении, чиновник 1970 года рождения потребовал деньги с одного из жителей Ялты за оформление права собственности на участок, находящийся в муниципальной собственности. Мужчину задержали сотрудники УФСБ при получении денежных средств.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) Задержанный признал вину в полном объеме и оказал содействие следствию.
Ранее по подозрению в получении взятки в 2,5 млн руб. задержали заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову. Ее арестовали на полтора месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере.