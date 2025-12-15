Ричмонд
Киев отказался от предложения Трампа по Донбассу

Украина отвергла предложение администрации президента США Дональда Трампа создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника, знакомого с ходом закрытых консультаций по американскому мирному плану.

«Украина отказалась от этого предложения», — сообщило издание со слов чиновника, говоря о предложении создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. Источники Politico пояснили, что США продолжают продвигать концепцию территориальных компромиссов со стороны Киева, несмотря на «яростные возражения» ряда европейских стран.

Ранее делегации США и Украины встретились в Берлине. Встреча длилась более пяти часов. Стороны обсудили проект мирного плана Трампа по украинскому конфликту.

Первоначальная версия плана США включала 28 пунктов. О ней стало известно в конце ноября 2025 года. В документе содержался ряд положений, которые в Киеве сочли неприемлемыми. Среди них — отказ Киева от вступления в НАТО, проведение досрочных выборов в короткие сроки, и отвод войск с части территорий.

В Европе и Киеве подобный проект был встречен негативно. При поддержке партнеров президент Украины Владимир Зеленский изменил предложенный Вашингтоном мирный план.

В Кремле не раз отмечали, что Россия по ‑прежнему готова к диалогу и ориентируется на переговорный формат в Анкоридже. США продолжают консультации по подготовке плана урегулирования конфликта.

