Очевидцы рассказали, как вели себя Усольцевы в день своего загадочного исчезновения

Согласно свидетельствам, около 17:00 семья находилась на обзорной площадке. Учительница Ярослава Баранова, которая их там встретила, рассказала, что Сергей нёс на плечах маленькую Арину. Супруги спокойно гуляли, девочка каталась на качелях, а Ирина много фотографировала и снимала видео, казалась радостной и часто смеялась. Именно она попросила Ярославу сделать общее фото, на котором также запечатлён их питомец — корги в перламутровом ошейнике. Педагог отметила, что все были оды легко, в футболках и штанах, и, по её ощущениям, мёрзли. В тот же момент, когда Арина подошла близко к краю обрыва, мать сделала ей замечание, и девочка сразу отошла. С этого места позже был зафиксирован последний сигнал сотового телефона Усольцевых.