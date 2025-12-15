ФСБ раскрыла детали задержания агентов ВСУ в пяти регионах России

В пяти регионах России задержаны граждане, поджигавшие служебные автомобили, вмешивались в работу энергетики. Преступления они совершили после того, как мошенники убедили их взять кредиты и перевести деньги ВСУ. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ФСБ.