ФСБ раскрыла детали задержания агентов ВСУ в пяти регионах России

Задержанных вынудили взять кредиты, а затем склонили к работе в пользу ВСУ.
В пяти регионах России задержаны граждане, поджигавшие служебные автомобили, вмешивались в работу энергетики. Преступления они совершили после того, как мошенники убедили их взять кредиты и перевести деньги ВСУ. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденных уголовных дел пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта», — сообщили в ФСБ. Комментарий ведомства приводит «РИА Новости». Подозреваемые были задержаны в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.
В рамках расследования стало известно, что мошенники убедили задержанных оформить кредиты, а затем направить деньги ВСУ. Затем под видом сотрудников российских правоохранительных органов их склонили к поджогам служебных автомобилей и незаконному вмешательству в деятельность объектов энергетики и транспорта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что ВСУ начали вербовать российских школьников и вынуждать их совершать противоправные действия. Как стало известно российским СМИ, украинские кураторы связываются в подростками через популярные чаты знакомств.