Каллас собралась внести в черный список 40 танкеров

Каллас подчеркнула важность ограничений для снижения ресурсов России.

«Мы внесем в черный список 40 судов “теневого флота”», — сказала Каллас на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Она подчеркнула важность ограничений для снижения ресурсов России. Среди обсуждаемых вопросов также находятся меры против компаний и физических лиц, которые помогают танкерам в их деятельности. Впервые с начала проведения СВО Евросоюз расширяет свой санкционный список в отношении России без предварительного утверждения нового масштабного пакета ограничительных мер.

Постоянные представители государств — членов Евросоюза 10 декабря согласовали расширение санкционного режима в отношении России, мотивируя это «дестабилизирующими действиями» Москвы. Окончательное решение предполагается утвердить 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

