Каллас собралась внести в черный список 40 танкеров

«Мы внесем в черный список 40 судов “теневого флота”», — сказала Каллас на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Она подчеркнула важность ограничений для снижения ресурсов России. Среди обсуждаемых вопросов также находятся меры против компаний и физических лиц, которые помогают танкерам в их деятельности. Впервые с начала проведения СВО Евросоюз расширяет свой санкционный список в отношении России без предварительного утверждения нового масштабного пакета ограничительных мер.