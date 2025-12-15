В Челябинске и Копейске из-за больных лисиц установлен карантин по бешенству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано 15 декабря, хотя подписано оно 10 дней назад.
В Челябинске эпизоотический очаг расположен в 40 метрах в юго-западном направлении от дома 159 по улице Университетская набережная (Центральный район), а неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до 2 километров.
В Копейске эпизоотический очаг находится на улице Чекалина, неблагополучный пункт — до 2 километров.
В неблагополучных пунктах запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных; их вывоз в течение 179 календарных дней.
Властям и ветслужбам городских округов рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.