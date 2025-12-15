МИД РФ: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов

«Как и прежде, убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений и тем самым подталкивающие украинских неонацистов к новым расправам», — подчеркнула дипломат.
Захарова указала, что в отличие от бессловесных западных правозащитных организаций российская сторона не станет замалчивать эту порочную и аморальную практику и будет добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей. «Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание», — добавила она.
«Соболезнуем родным и близким погибших сотрудников СМИ, до последнего исполнявших свой служебный долг, и скорбим вместе с ними, — заключила дипломат. — Вечная память».