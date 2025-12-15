В Челябинске инвалид-колясочник упал с автобусного пандуса

После инцидента с автобусом в Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В трудную ситуацию попали пассажиры автобуса № 51. По рассказам очевидцев, автобус нужно было покинуть мужчине в инвалидной коляске и сопровождавшей его пожилой женщине хрупкого телосложения.
На остановке водитель автобуса опустил пандус, но у пассажира с инвалидностью не получалось самостоятельно спуститься. Пожилая женщина тоже никак не могла помочь.
Водитель очень грубо торопил пассажиров. В итоге инвалид неловко скатил коляску по пандусу и упал. Водитель вместо помощи продолжил ругаться. Подняться мужчине помогли стоявшие на остановке люди.
Как сообщили в пресс-центре Следственного комитета, доклад о расследовании уже потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.