В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС на территориях, где зафиксировано падение обломков БПЛА после ночной атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Источник: РИА "Новости"

«Провел внеочередное заседание КЧС. Заслушал доклад начальника управления ГО и ЧС города А. А. Азарянского по ликвидации последствий падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе. Принято решение: ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, взрывотехники завершили работу по обезвреживанию боеприпасов. Оперативный штаб по приему заявлений на выплаты от жителей поврежденных домов открыли на базе администрации Железнодорожного района.

В ночь на 15 декабря массированной атаке беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и 9 районов Ростовской области. Повреждены частные дома и две машины, хозяин загоревшегося автомобиля получил ожоги рук. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции.

