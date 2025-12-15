Ричмонд
Глава Ростова ввел режим повышенной готовности после аварии на ТЭЦ-2

После аварии на ТЭЦ в Ростове ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону ввел ввел режим повышенной готовности для коммунальных служб в связи с аварией на ТЭЦ-2. Решение было озвучено на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По информации городских властей, после аварии на трубопроводе большого диаметра без тепла и горячей воды остались более 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъектов в разных районах донской столицы.

Восстановительные работы планируют завершить до 20 часов 15 декабря. При этом заполнение системы может продлиться примерно до полуночи.

— Поставил задачу привлечь все силы для ликвидации аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов, департаменту ЖКХ контролировать ход восстановительных работ. Держу ситуацию на личном контроле, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Добавим, ситуацию также взяли на контроль в прокуратуре. После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

