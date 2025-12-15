Ричмонд
На Западном в Ростове ввели локальный режим ЧС после падения БПЛА

Привлекли взрывотехников, уточняется ущерб: в Ростове ввели локальный режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели локальный режим ЧС. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин.

Взрывотехники уже завершили свои задачи на месте происшествия. После этого должна приступить к работе комиссия по оценке ущерба.

Заявления на выплаты от жителей пострадавших домов организуют на базе администрации Железнодорожного района (проспект Стачки, 42).

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что на улице Всесоюзной в Ростове пострадала кровля частного дома. Также на одной из улиц донской столицы после падения беспилотника огнем оказались охвачены две легковые машины. Возгорание потушили пожарные. Ожог руки получил владелец одного из автомобилей, который пытался самостоятельно ликивидировать горение.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше