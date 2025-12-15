На Западном в Ростове ввели локальный режим ЧС после падения БПЛА

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели локальный режим ЧС. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин.
Взрывотехники уже завершили свои задачи на месте происшествия. После этого должна приступить к работе комиссия по оценке ущерба.
Заявления на выплаты от жителей пострадавших домов организуют на базе администрации Железнодорожного района (проспект Стачки, 42).
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что на улице Всесоюзной в Ростове пострадала кровля частного дома. Также на одной из улиц донской столицы после падения беспилотника огнем оказались охвачены две легковые машины. Возгорание потушили пожарные. Ожог руки получил владелец одного из автомобилей, который пытался самостоятельно ликивидировать горение.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.