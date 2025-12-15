«Госпитализировали в реанимацию»: четверо детей отравились хлором в бассейне в Башкирии

В Башкирии в Янаульскую центральную районную больницу в минувшую пятницу, 12 декабря, поступили четверо детей с симптомами отравления хлором. Как сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, инцидент произошел после посещения бассейна.
Всех пострадавших первоначально госпитализировали в реанимационное отделение, а на следующий день перевели в педиатрию.
По словам министра, на данный момент дети находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке из медицинского учреждения.
