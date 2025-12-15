Ричмонд
Московская студентка отдала мошенникам драгоценности на 150 млн рублей

Жертвой мошенников стала студентка столичного вуза, которая передала курьеру семейные драгоценности на 150 млн рублей. Благодаря оперативной реакции МВД похищенное удалось перехватить до продажи, а участников преступной группы задержали сразу в трех регионах страны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции задержали группу аферистов, которые обманным путем похитили у жительницы Москвы ювелирные украшения на сумму 150 млн рублей. Жертвой преступников стала студентка одного из столичных вузов, действовавшая под психологическим давлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, злоумышленники разыграли перед девушкой психологический спектакль. Они позвонили ей под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о взломе аккаунта на портале госуслуг. Студентку запугали тем, что от ее имени якобы финансируется противоправная деятельность.

Под предлогом помощи следствию аферисты общались с жертвой по видеосвязи. В ходе разговора, настаивая на полной секретности, мошенники уговорили студентку показать имеющиеся дома ценности.

Под легендой о «декларировании» имущества девушку заставили собрать дорогостоящие украшения, принадлежащие ее матери, и отвезти их в Подмосковье. Там она передала драгоценности неизвестному мужчине. В полицию обратилась мать студентки, когда узнала о произошедшем.

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали курьера, координатора, посредника и сбытчика краденого. Задержания проходили в Москве, Московской области и Ярославле.

Похищенные драгоценности были обнаружены в Ярославле. В ближайшее время их вернут законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все четверо фигурантов заключены под стражу. Сейчас следствие проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям.