Московская студентка отдала мошенникам драгоценности на 150 млн рублей

Сотрудники полиции задержали группу аферистов, которые обманным путем похитили у жительницы Москвы ювелирные украшения на сумму 150 млн рублей. Жертвой преступников стала студентка одного из столичных вузов, действовавшая под психологическим давлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным ведомства, злоумышленники разыграли перед девушкой психологический спектакль. Они позвонили ей под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о взломе аккаунта на портале госуслуг. Студентку запугали тем, что от ее имени якобы финансируется противоправная деятельность.
Под предлогом помощи следствию аферисты общались с жертвой по видеосвязи. В ходе разговора, настаивая на полной секретности, мошенники уговорили студентку показать имеющиеся дома ценности.
Под легендой о «декларировании» имущества девушку заставили собрать дорогостоящие украшения, принадлежащие ее матери, и отвезти их в Подмосковье. Там она передала драгоценности неизвестному мужчине. В полицию обратилась мать студентки, когда узнала о произошедшем.
Полицейские при поддержке Росгвардии задержали курьера, координатора, посредника и сбытчика краденого. Задержания проходили в Москве, Московской области и Ярославле.
Похищенные драгоценности были обнаружены в Ярославле. В ближайшее время их вернут законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все четверо фигурантов заключены под стражу. Сейчас следствие проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям.