Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 340 уголовных дел о коррупции возбудили в Нижегородской области за год

Общий ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Нижегородской области зафиксирован рост антикоррупционных расследований. По информации регионального следственного комитета, за 11 месяцев 2025 года в области возбудили 342 уголовных дела о коррупции. Всего от граждан и организаций поступило 418 сообщений о возможных нарушениях.

Большинство возбуждённых дел касаются взяток: 70 — о получении, свыше 60 — о даче и 20 — о посредничестве. Более 30 дел касались представителей коммерческих организаций. Другими причинами для расследований стали превышение должностных полномочий и служебное мошенничество.

Коррупцию обнаружили в промышленности и бюджете, торговле и образовании, строительстве и ЖКХ, даже в здравоохранении. Судьба многих фигурантов уже решается: 141 дело с 179 обвиняемым отправили в суд.

Главный итог года — это не только цифры, а возвращённые деньги. Общий ущерб оценили в 40 миллионов рублей, и 32 миллиона из них (80%) уже удалось взыскать. А чтобы фигуранты не скрыли нажитое, на их имущество наложили арест на сумму 107 миллионов рублей.