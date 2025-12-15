Более 340 уголовных дел о коррупции возбудили в Нижегородской области за год

В этом году в Нижегородской области зафиксирован рост антикоррупционных расследований. По информации регионального следственного комитета, за 11 месяцев 2025 года в области возбудили 342 уголовных дела о коррупции. Всего от граждан и организаций поступило 418 сообщений о возможных нарушениях.
Большинство возбуждённых дел касаются взяток: 70 — о получении, свыше 60 — о даче и 20 — о посредничестве. Более 30 дел касались представителей коммерческих организаций. Другими причинами для расследований стали превышение должностных полномочий и служебное мошенничество.
Коррупцию обнаружили в промышленности и бюджете, торговле и образовании, строительстве и ЖКХ, даже в здравоохранении. Судьба многих фигурантов уже решается: 141 дело с 179 обвиняемым отправили в суд.
Главный итог года — это не только цифры, а возвращённые деньги. Общий ущерб оценили в 40 миллионов рублей, и 32 миллиона из них (80%) уже удалось взыскать. А чтобы фигуранты не скрыли нажитое, на их имущество наложили арест на сумму 107 миллионов рублей.