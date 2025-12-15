Более 340 уголовных дел о коррупции возбудили в Нижегородской области за год

Главный итог года — это не только цифры, а возвращённые деньги. Общий ущерб оценили в 40 миллионов рублей, и 32 миллиона из них (80%) уже удалось взыскать. А чтобы фигуранты не скрыли нажитое, на их имущество наложили арест на сумму 107 миллионов рублей.