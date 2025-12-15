FT узнала о намерении Австралии пересмотреть законы об оружии после теракта

По словам Альбанезе, власти сделают «все необходимое» для защиты еврейской общины Австралии, добавив, что необходимо «искоренить антисемитизм» в стране.
Премьер-министр добавил, что правительство соберется на заседании 15 декабря и обсудит возможность пересмотра количества оружия, которое можно продавать в одни руки, и поднимет вопрос о возможной отмене постоянной лицензии на оружие.
Австралия ранее ужесточала законы об оружии в 1996 году, после того как в городе Порт-Артур (Тасмания) 35 человек были убиты одиночным стрелком. Тогда правительство ввело запрет на продажу полуавтоматического оружия, говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что на данный момент в Австралии отсутствует система централизованной системы регистрации оружия и все зависит от законодательства отдельных штатов.
Преступники 14 декабря открыли огонь по людям в районе пляжа Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным портала news.com.au, один из вооруженных преступников был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции. Происшествие квалифицируется как теракт. На пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек.
По последней информации, жертвами теракта стали 16 человек. В посольстве РФ в Австралии сообщили, что в настоящий момент нет официальной информации о гражданах России среди погибших или пострадавших.