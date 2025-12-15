FT узнала о намерении Австралии пересмотреть законы об оружии после теракта

Преступники 14 декабря открыли огонь по людям в районе пляжа Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным портала news.com.au, один из вооруженных преступников был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции. Происшествие квалифицируется как теракт. На пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек.