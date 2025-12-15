В Мензелинском районе спасли рыбаков, застрявших на острове на реке Ик

Спасатели Набережночелнинского ПСО МЧС России прибыли на место и с помощью судна на воздушной подушке «Хивус» доставили всех рыбаков на берег у села Новый Мелькен. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Рыбаков привлекут к ответственности за нарушение правил безопасности на воде: им грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. .
МЧС России настоятельно рекомендует не выходить на лед толщиной менее 7 см, особенно в темноте, при плохой видимости и в алкогольном опьянении. Кроме того, не стоит подходить близко к краю обрывистого берега — земля может обвалиться.