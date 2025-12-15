В Ташкентской области в бензобаке автомобиля обнаружили 30 кг опия

Сотрудники таможни остановили автомобиль «Кобальт», которым управлял 57-летний житель Термезского района. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе тщательной проверки транспортного средства в бензобаке было обнаружено более 30 килограммов опия. Наркотик был надёжно спрятан в тайнике и предназначался для незаконного ввоза на территорию Узбекистана.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (контрабанда). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся дальнейшее расследование.