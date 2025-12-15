Чудовищное преступление в Кувасае: мужчина попытался инсценировать самоубийство жены и сжёг её заживо

36-летний житель махалли «Амир Темур» города Кувасай на протяжении всего брака часто ссорился с супругой на почве ревности и личных разногласий. В день трагедии, около полудня, между супругами снова вспыхнула ссора, которая на этот раз привела к трагическим последствиям.
Мужчина силой вытащил жену на улицу и насильно усадил в свой автомобиль. По дороге он приобрёл один литр бензина, который положил в машину. Вместо того чтобы уладить конфликт, обвиняемый отвёз супругу в безлюдное место. Там он потребовал, чтобы женщина записала на видео обращение к своей матери, якобы подтверждающее её намерение совершить самоубийство. Женщина отказалась выполнять этот жестокий сценарий. В ответ на отказ супруг подверг её жестокому избиению.
Когда стало ясно, что задуманное не удастся реализовать, мужчина воспользовался тем, что вокруг не было ни единого свидетеля: он облил жену бензином и поджёг её. Охваченная пламенем женщина попыталась спастись, бросившись в протекавший рядом канал, но это не помогло.
Сотрудники близлежащего сада вытащили её из воды, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось. Несмотря на несколько дней интенсивного лечения в Ферганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, женщина скончалась от тяжёлых ожогов.
На судебном процессе выяснилось, что обвиняемый уже неоднократно был судим и отбывал наказание в колонии. За совершение жестокого преступления он был приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.