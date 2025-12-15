Чудовищное преступление в Кувасае: мужчина попытался инсценировать самоубийство жены и сжёг её заживо

Мужчина силой вытащил жену на улицу и насильно усадил в свой автомобиль. По дороге он приобрёл один литр бензина, который положил в машину. Вместо того чтобы уладить конфликт, обвиняемый отвёз супругу в безлюдное место. Там он потребовал, чтобы женщина записала на видео обращение к своей матери, якобы подтверждающее её намерение совершить самоубийство. Женщина отказалась выполнять этот жестокий сценарий. В ответ на отказ супруг подверг её жестокому избиению.