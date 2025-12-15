Ричмонд
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе

КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Суд признал экс-заммэра Краснодара Всеволода Нетребу виновным в покушении на мошенничество и назначил 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Краснодара.

Источник: KRD.ru/Telegram

«Нетребу В. Я. признать виновным по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — объявил судья.

Кроме того, Нетребе запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.

От Перцева Нетреба получил часть суммы — 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В суде Нетреба признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.

В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.

Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.