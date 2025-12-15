Ричмонд
«Помогите, сын пропал!»: поиски 15-летнего школьника начались в Иркутске

В Иркутске начались поиски 15-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Помогите, мой сын пропал! — обратилась мама 15-летнего школьника в дежурную часть.

Полицейские моментально организовали поиски. Уже есть первые результаты — предварительно, парень может находиться в торговых центрах Октябрьского округа Иркутска.

— На вид ему 14−15 лет, среднего роста — около 165−170 сантиметров, черные глаза, — рассказывают о приметах пропавшего в МВД региона.

Последний раз, когда родители видели сына, он был одет в черную парку с капюшоном, джинсы и кроссовки черного цвета. Может быть в вязаной шапке зеленого цвета. Почему парень не выходит на связь? Пока неизвестно, сейчас волонтеры и полицейские прилагают все усилия, чтобы быстрее завершить поиски.