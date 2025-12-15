Ричмонд
Взрыв в доме в пригороде Кишинёва: Один человек погиб, второй — в тяжелом состоянии

По предварительным данным, взорвался водяной котёл из-за перегрева печи на твёрдом топливе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 декабря в жилом доме на улице Лучафэрулуй в пригороде Кишинева Чореску произошёл взрыв.

В результате погиб 57-летний владелец дома, а 40-летний мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

В Чореску в результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Им оказался брат экс-кандидата в мэры Кишинева юриста Теодора Кырнаца.

Взрыв произошел около 6 часов вечера в жилом доме. По предварительным данным, взрыв случился в печи, где был установлен водяной теплообменник. Ударной волной были повреждены сама печь, часть потолка и окно кухни. 56-летний мужчина скончался на месте, а 40-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Чореску в результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Им оказался брат экс-кандидата в мэры Кишинева юриста Теодора Кырнаца.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи.