Взрыв в доме в пригороде Кишинёва: Один человек погиб, второй — в тяжелом состоянии

Взрыв произошел около 6 часов вечера в жилом доме. По предварительным данным, взрыв случился в печи, где был установлен водяной теплообменник. Ударной волной были повреждены сама печь, часть потолка и окно кухни. 56-летний мужчина скончался на месте, а 40-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.