Взрыв в доме в пригороде Кишинёва: Один человек погиб, второй — в тяжелом состоянии

Вечером 14 декабря в жилом доме на улице Лучафэрулуй в пригороде Кишинева Чореску произошёл взрыв.
В результате погиб 57-летний владелец дома, а 40-летний мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
В Чореску в результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Им оказался брат экс-кандидата в мэры Кишинева юриста Теодора Кырнаца.
Взрыв произошел около 6 часов вечера в жилом доме. По предварительным данным, взрыв случился в печи, где был установлен водяной теплообменник. Ударной волной были повреждены сама печь, часть потолка и окно кухни. 56-летний мужчина скончался на месте, а 40-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В Чореску в результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Им оказался брат экс-кандидата в мэры Кишинева юриста Теодора Кырнаца.
Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи.