Пермячка рассказала о мужчине, пытавшемся задушить её в ЖК «Арсенал»

По словам пермячки, нападавший сзади обхватил её за шею и начал душить. Девушке удалось самостоятельно отбиться туфлями, которые были у неё в руках в пакете. После этого нападавший сбежал. В чате жилого комплекса началось активное обсуждение, а также были обнаружены записи с камер видеонаблюдения.