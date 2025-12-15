Пермячка рассказала о мужчине, пытавшемся задушить её в ЖК «Арсенал»

Жительница Перми рассказала о мужчине, который пытался задушить её в подъезде ЖК «Арсенал».
Утром 15 декабря в социальных сетях были опубликованы видео, снятые одной из жительниц жилого комплекса «Арсенал» на улице Василия Татищева. В роликах девушка рассказала, что в подъезде дома на неё накинулся неизвестный мужчина. Нападение случилось в минувшие выходные.
По словам пермячки, нападавший сзади обхватил её за шею и начал душить. Девушке удалось самостоятельно отбиться туфлями, которые были у неё в руках в пакете. После этого нападавший сбежал. В чате жилого комплекса началось активное обсуждение, а также были обнаружены записи с камер видеонаблюдения.
В роликах с камер подъезда заметно неизвестного, который, по предположениям жителей, и может быть тем самым нападавшим. Кроме того, часть жильцов считает, что нападения было два.
Ситуацию сайту perm.aif.ru прокомментировали в УМВД России по Перми.
«По данному факту в отделе полиции Свердловского района проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в управлении.