В петербургской школе ученик напал с ножом на учительницу

Экстренные службы работают на месте происшествия в петербургской школе № 191, где подросток совершил нападение на учителя с ножом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Чрезвычайное происшествие случилось в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По предварительным данным, один из учеников ранил педагога ножом. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

К учебному заведению экстренно прибыли наряды полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшая учительница и напавший на нее подросток госпитализированы. По имеющейся информации издания, после нападения на преподавателя школьник попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося.

Официальных комментариев от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также регионального управления Следственного комитета пока не поступало.