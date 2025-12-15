В петербургской школе ученик напал с ножом на учительницу

Чрезвычайное происшествие случилось в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По предварительным данным, один из учеников ранил педагога ножом. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
К учебному заведению экстренно прибыли наряды полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшая учительница и напавший на нее подросток госпитализированы. По имеющейся информации издания, после нападения на преподавателя школьник попытался свести счеты с жизнью.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося.
Официальных комментариев от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также регионального управления Следственного комитета пока не поступало.