Прокуратура провела проверку после падения подростка с недостроя в Ялте

Выяснилось, что доступ на участок не был ограничен.

Источник: Прокуратура Республики Крым

Прокуратура провела проверку после падения подростка с недостроя в Ялте, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Инцидент произошел, напомним, 23 ноября 2025 года. Подросток 2011 года рождения упал с четвертого этажа строящегося здания. Ребенок был госпитализирован и продолжает получать медицинскую помощь.

Как установлено в ходе проверки, доступ на строительный участок не был ограничен, что стало причиной падения ребенка.

За выявленные нарушения градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта прокуратура города внесла представление генеральному директору компании-застройщика.