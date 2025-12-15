Бастрыкин потребовал повторный доклад по убийству школьницы на Кубани

Жительница региона обратилась в приемную главы ведомства через соцсеть с жалобой на ход расследования гибели дочери. В июне 2025 года тело девушки нашли в лесу. Личность преступника установлена, в отношении обвиняемого выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.