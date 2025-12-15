В школе № 191 Петербурга 15-летний ученик напал на учительницу математики

По предварительным данным, при нападении на 29-летнюю учительницу математики школьник использовал нож, пострадавшую госпитализировали резаными ранами спины. Кроме того, нападавший нанес ранение себе, он также доставлен в медучреждение.
По информации издания, мать подростка работает преподавателем истории в той же школе. Семья переехала в Петербург из Тверской области в 2020 году. Ранее женщина якобы просила учительницу дополнительно позаниматься с сыном из-за проблем с математикой.
Очевидцы писали в соцсетях, что машины скорой помощи и полиции стояли у здания школы больше часа. Издание уточняет, что правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего и информацию о нападении.