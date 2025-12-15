Панк-группу Pussy Riot признали экстремистcкой

«Суд постановил исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией», — сказал он. По его словам, решение вступает в силу незамедлительно.
«Решение будет обжаловано», — добавил Соловьев.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось что Генеральная прокуратура требует признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также за ряд других мероприятий с их участием.
15 сентября Басманный районный суд заочно приговорил участниц группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, к срокам от 8 до 13 лет колонии.