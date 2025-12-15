Ударившая своего сына мать извинилась и призналась, что была пьяна

Уфимка, которая била своего маленького сына, извинилась и призналась, что была пьяна. Видео опубликовала пресс-служба МВД Башкирии.
Агрессивное поведение матери запечатлела камера видеонаблюдения в подъезде, затем запись попала в соцсети.
Полиция установила личность женщины. Ею оказалась 34-летняя жительница города. Свою вину по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей она признала полностью.
«В отношении своего несовершеннолетнего сына ругалась, нецензурно высказывалась, была под воздействием алкоголя, впредь такого не повторится», — говорит женщина на видео.
В МВД уточнили, что 6-летний ребенок помещен в семейный центр города Уфы.
Напомним, СКР возбудил в отношении женщины уголовное дело.