Четверо детей отравились хлором в бассейне в Башкирии: прокуроры организовали проверку

В башкирском городе Янауле прокуратура проводит проверку по факту отравления детей парами хлора в бассейне спортивной школы. Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел вечером 12 декабря во время тренировок.
По предварительным данным, в бассейне находились две группы детей 2017−2018 годов рождения. В момент занятий произошел несанкционированный выброс паров хлора, в результате чего дети почувствовали недомогание и им потребовалась медицинская помощь.
Напомним, что, по информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в Янаульскую ЦРБ были доставлены четверо детей. Всех их первоначально госпитализировали в реанимацию, а затем перевели в педиатрическое отделение. В настоящее время, по данным обоих ведомств, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они готовятся к выписке.
На место происшествия выехал прокурор Янаульского района Булат Галиакберов. В ходе проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства и причины случившегося, а также проверить соблюдение законодательства об оказании услуг надлежащего качества. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по данному факту.
