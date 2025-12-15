Четверо детей отравились хлором в бассейне в Башкирии: прокуроры организовали проверку

Напомним, что, по информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в Янаульскую ЦРБ были доставлены четверо детей. Всех их первоначально госпитализировали в реанимацию, а затем перевели в педиатрическое отделение. В настоящее время, по данным обоих ведомств, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они готовятся к выписке.