За три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей

За последние три дня семь жителей Иркутской области перевели мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Самую крупную сумму — более 7,3 миллиона — потерял 65-летний житель Иркутска. Ему позвонили «спецслужбы». Заявили, мол, произошла утечка персональных данных, после доказывали, что он помогает запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовной ответственности, он перевел все накопления на счета преступников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также пострадал 43-летний житель Слюдянского района. Он хотел инвестировать в ценные бумаги. Псевдотрейдер убедил его перечислить 3 миллиона рублей на «инвестиционный счёт». Ещё 1,6 миллиона рублей потеряла 51-летняя жительница Иркутска.
Полиция просит провести беседы с пожилыми родственниками и объяснить им, что правоохранители никогда не просят переводить деньги по телефону. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, пугая уголовным преследованием или бедой с родными. Основное правило — не верить таким звонкам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутска обвинили в контрабанде желёз кабарги на 6 млн рублей.