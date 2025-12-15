Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей

Самую крупную сумму — более 7,3 миллиона — потерял 65-летний житель Иркутска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние три дня семь жителей Иркутской области перевели мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— Самую крупную сумму — более 7,3 миллиона — потерял 65-летний житель Иркутска. Ему позвонили «спецслужбы». Заявили, мол, произошла утечка персональных данных, после доказывали, что он помогает запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовной ответственности, он перевел все накопления на счета преступников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Также пострадал 43-летний житель Слюдянского района. Он хотел инвестировать в ценные бумаги. Псевдотрейдер убедил его перечислить 3 миллиона рублей на «инвестиционный счёт». Ещё 1,6 миллиона рублей потеряла 51-летняя жительница Иркутска.

Полиция просит провести беседы с пожилыми родственниками и объяснить им, что правоохранители никогда не просят переводить деньги по телефону. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, пугая уголовным преследованием или бедой с родными. Основное правило — не верить таким звонкам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутска обвинили в контрабанде желёз кабарги на 6 млн рублей.