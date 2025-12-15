За три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей

— Самую крупную сумму — более 7,3 миллиона — потерял 65-летний житель Иркутска. Ему позвонили «спецслужбы». Заявили, мол, произошла утечка персональных данных, после доказывали, что он помогает запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовной ответственности, он перевел все накопления на счета преступников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.