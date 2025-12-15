Бастрыкин потребовал доклад по делу о приставаниях таксиста к девочке в Самаре

По предварительной информации, в мае 2025 года водитель такси настойчиво пытался познакомиться с девушкой и совершил в отношении нее развратные действия. В июне следователи завели по данному факту уголовное дело. Отец школьницы считает, что расследование слишком затянулось, поэтому он обратился за помощью в центральный аппарат СК. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следственного управления Павла Олейника доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.