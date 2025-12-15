Бастрыкин потребовал доклад по делу о приставаниях таксиста к девочке в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Самарскую область. Он заинтересовался историей, которая произошла в столице региона. В Самаре таксиста обвиняют в домогательствах до 15-летней девушки.
«К Александру Бастрыкину обратился житель Самары. Он выразил несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении его 15-летней дочери», — сообщили в информационном центре СК России.
По предварительной информации, в мае 2025 года водитель такси настойчиво пытался познакомиться с девушкой и совершил в отношении нее развратные действия. В июне следователи завели по данному факту уголовное дело. Отец школьницы считает, что расследование слишком затянулось, поэтому он обратился за помощью в центральный аппарат СК. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следственного управления Павла Олейника доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.