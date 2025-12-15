В Петербурге завели дело после нападения школьника на учительницу

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трёх раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.