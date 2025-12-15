Ричмонд
В Петербурге завели дело после нападения школьника на учительницу

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после происшествия в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в полиции по Санкт-Петербургу и области сообщили, что школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга. Предварительно, причиной стала плохая оценка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трёх раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие преступлению.